Иран отклонил американский план на переговорах из-за чрезмерных требовани

По сообщению агентства «Абна», Казем Гарибабади, заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам, на конференции «Правоведы-самоотверженцы», комментируя ход недавних переговоров, сказал: «Переговоры начались в Исламабаде, и американская сторона представила план с чрезмерными требованиями. Иранская делегация решительно отвергла этот план».

Он продолжил: «Американская сторона заявила, что в случае отклонения этого плана переговоры будут считаться провалившимися, и они вернутся. В итоге так и произошло, и американская делегация покинула переговоры».

Гарибабади подчеркнул: «Со стороны иранской делегации не было никаких настаиваний или мольб о продолжении переговоров, и этот подход является примером достойной дипломатии Исламской Республики Иран».

Заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам также, говоря о событиях, связанных с Ормузским проливом, отметил: «После того как Исламская Республика Иран в ответ на преступления Америки и чуть более двух недель назад вновь закрыла Ормузский пролив, в Омане состоялись переговоры».

Он заявил: «Настояние противоположной стороны состояло в том, чтобы южный маршрут, который был открыт для прохода судов, оставался открытым до достижения результата переговоров между Ираном и Оманом, а затем был закрыт, но иранская делегация не приняла это предложение».

Гарибабади уточнил: «Мы прямо заявили, что каким бы ни был результат переговоров, принципиальная политика Исламской Республики Иран была ясна с самого начала войны, и подобные планы не будут приняты. После этого политика сохранения блокады Ормузского пролива и введение строгого морского режима продолжились, что также является проявлением дипломатии Исламской Республики Иран».