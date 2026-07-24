Мэр Лондона: Я буду добиваться исполнения ордера на арест Нетаньяху

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Соди аль-Баляд», Садик Хан, мэр Лондона, подтвердил, что будет добиваться исполнения ордера на арест, выданного Международным уголовным судом в отношении Биньямина Нетаньяху, премьер-министра сионистского режима.

Отвечая на вопрос о том, исполнит ли Великобритания ордер на арест, выданный Международным уголовным судом в отношении Биньямина Нетаньяху, он сказал: любой, кто обвиняется в геноциде, должен предстать перед правосудием. Если Нетаньяху появится в Лондоне, я буду сотрудничать с Энди Бёрнемом, новым премьер-министром страны, для обеспечения исполнения закона.

Он подчеркнул: в Лондоне нет места для тех, кто совершает геноцид.