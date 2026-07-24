Мэр Лондона: Я буду добиваться исполнения ордера на арест Нетаньяху

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Соди аль-Баляд», Садик Хан, мэр Лондона, подтвердил, что будет добиваться исполнения ордера на арест, выданного Международным уголовным судом в отношении Биньямина Нетаньяху, премьер-министра сионистского режима.
Отвечая на вопрос о том, исполнит ли Великобритания ордер на арест, выданный Международным уголовным судом в отношении Биньямина Нетаньяху, он сказал: любой, кто обвиняется в геноциде, должен предстать перед правосудием. Если Нетаньяху появится в Лондоне, я буду сотрудничать с Энди Бёрнемом, новым премьер-министром страны, для обеспечения исполнения закона.
Он подчеркнул: в Лондоне нет места для тех, кто совершает геноцид.
Мэр Лондона подтвердил, что приложит усилия для исполнения международного ордера на арест Нетаньяху.
По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Соди аль-Баляд», Садик Хан, мэр Лондона, подтвердил, что будет добиваться исполнения ордера на арест, выданного Международным уголовным судом в отношении Биньямина Нетаньяху, премьер-министра сионистского режима.
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