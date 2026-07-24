Иск против Трампа по обвинению в попытке изменить избирательное законодательство США

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Маядин», газета The New York Times в своём репортаже сообщила, что четыре штата США подали иск в знак протеста против указов администрации Трампа, обязывающих их изменить порядок проведения выборов.

Согласно этому сообщению, генеральный прокурор штата Иллинойс в интервью The New York Times заявил: «Трамп не может шантажировать штаты для достижения своих целей».

Это происходит на фоне того, что президент США недавно в рамках спорного шага уволил или вынудил уйти в отставку двух членов-демократов и одного члена-республиканца Комиссии по содействию выборам США (EAC) — шаг, который оставил этот федеральный орган без единого комиссара всего за несколько месяцев до промежуточных выборов 2026 года.

Белый дом подтвердил это решение и заявил, что президент имеет право увольнять тех, кто не соответствует миссии «обеспечения безопасности выборов и подсчёта законных голосов».