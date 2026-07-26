Пакистанские источники: усилены посреднические усилия по прекращению войны

По сообщению агентства «Абна», официальные источники Пакистана в воскресенье заявили турецкому агентству «Анадолу»: посредники — Пакистан и Катар — активизировали обмен сообщениями между Соединёнными Штатами и Ираном после того, как обе стороны направили свои ответы на совместную формулу по прекращению многомесячной войны между ними.

Эти источники добавили, что данное развитие событий произошло после того, как президент США Дональд Трамп отдал приказ прекратить агрессивные атаки после двух недель последовательных ночных ударов.

По словам осведомлённого чиновника, в начале этой недели Исламабад и Доха предложили совместную формулу деэскалации и призвали США и Иран вернуться «в качестве первого шага» на позиции до 9 июля для возобновления приостановленных переговоров с целью окончательного прекращения конфликта.

Хотя источники не раскрыли детали ответов, они отметили, что обе стороны выразили своё согласие на диалог и дипломатию для прекращения последних враждебных действий и возвращения за стол переговоров.

Эти источники сообщили, что прекращение атак с обеих сторон усилило надежды на возобновление приостановленных переговоров.