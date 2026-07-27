Иран будет решительно защищать себя от любой угрозы



Первый вице-президент заявил: Иран открыт для диалога и взаимодействия, но при любой угрозе будет решительно защищать себя.

По сообщению агентства «Абна», Мохаммад Реза Ареф, первый вице-президент, на заседании Совета заместителей Министерства промышленности, шахт и торговли, поблагодарив за работу этого ведомства в ходе второй и третьей агрессивных войн и восстановления пострадавших промышленных объектов, сказал: «Враг в войне „Рамадан“ целенаправленно атаковал промышленность страны, однако восстановление проходило с высокой скоростью и должным качеством».

Он отметил, что недавние войны были войнами технологий, и добавил: «Противник вышел на поле, используя самые передовые технологии, но молодые учёные и специалисты страны не позволили ему достичь своих целей, и обороноспособность страны в ходе войны постоянно повышалась».

Первый вице-президент, говоря о процессе промышленного развития страны после Исламской революции, подчеркнул: «Целью было превращение сборочной промышленности в отечественную, наукоёмкую отрасль, и поэтому развитие исследований и разработок, а также связь между промышленностью и университетами были поставлены в приоритет. Также в документе о перспективном развитии было предусмотрено достижение первого места в регионе через промышленное развитие, основанное на новых технологиях».

Ареф, отметив послевоенные условия, подчеркнул необходимость расширения экономического сотрудничества с региональными странами, соседями и членами таких организаций, как ЭКО, ШОС, БРИКС и Евразийский экономический союз, и сказал: «Проект „иранофобии“ провалился, а стратегия Исламской Республики — развитие регионального и международного сотрудничества».