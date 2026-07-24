Момени: Члены БРИКС должны защищать суверенитет стран и международное право

По сообщению информационного агентства «Абна», Эскандар Момени, министр внутренних дел, на встрече министров внутренних дел стран-членов БРИКС по теме «Снижение рисков стихийных бедствий», поблагодарив правительство Индии за проведение саммита, а также экспертные усилия стран-членов в разработке документов этой встречи, заявил: современный мир сталкивается с такими угрозами, как изменение климата, стихийные бедствия, пандемии, уязвимость критической инфраструктуры и другие новые кризисы; угрозы, которые одновременно влияют на безопасность, развитие и благосостояние народов, и борьба с ними делает многостороннее сотрудничество неизбежной необходимостью.

Он, указав на потенциал БРИКС как одного из важнейших механизмов сотрудничества между развивающимися экономиками, добавил: БРИКС может стать эффективной моделью для повышения устойчивости, обмена опытом и укрепления практического сотрудничества в сфере управления кризисами и снижения рисков бедствий.

БРИКС должен осудить агрессию против стран и нападения на мирных граждан

Момени, указав на агрессию против территории Исламской Республики Иран, заявил: нарушение территориальной целостности страны, масштабное разрушение инфраструктуры, электростанций, жилых районов, школ, больниц и других гражданских объектов, а также убийства женщин, детей и пожилых людей являются явным проявлением пренебрежения к международным документам, включая Устав ООН.

Он выразил надежду, что члены БРИКС в рамках основополагающих принципов международного права и Устава ООН, осудив эти действия, займут чёткую и решительную позицию против агрессии, нарушения суверенитета государств, нападений на мирных граждан и разрушения критической инфраструктуры.

Министр внутренних дел подчеркнул: единый и решительный голос БРИКС в защиту международного права, уважения к национальному суверенитету государств и противодействия применению силы станет важным сигналом для мирового сообщества и будет способствовать укреплению международного мира, безопасности и стабильности. Этот подход полностью соответствует духу сотрудничества, многополярности, взаимного уважения и совместного развития, на которых настаивает БРИКС.