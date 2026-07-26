Испания осудила последние атаки сионистов на Западном берегу

По сообщению «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», правительство Испании вновь решительно осудило продолжающееся насилие со стороны израильских поселенцев, которые по-прежнему действуют безнаказанно против палестинского населения на Западном берегу.

В заявлении, ссылаясь на инцидент в пятницу во время нападения поселенцев на деревню Таль, говорится: очередная бесцельная атака поселенцев привела к гибели четырёх палестинских мирных жителей и двух израильских поселенцев.

Испания призвала сионистский режим «принять необходимые меры для снижения напряжённости и обеспечения судебного преследования виновных в этих атаках».

В заявлении также добавлено, что Израиль «должен отменить политику расширения поселений и защиту насилия со стороны поселенцев против палестинского гражданского населения, а также выполнять свои обязательства как оккупирующая держава в Палестине».