Уничтожение нескольких истребителей, разведывательного аэростата и американской системы ПВО Patriot

По сообщению информационного агентства «Абна», управление по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции в заявлении № 51 операции «Наср-2» объявило: резиденция американских военнослужащих и несколько истребителей в Иордании, система ПВО Patriot, разведывательный аэростат и резиденция американских террористов в Эрбиле были уничтожены.
24 июля 2026 - 20:36
News ID: 1844350
Source: ABNA
Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении нескольких истребителей в Иордании, системы ПВО Patriot, разведывательного аэростата и резиденции американских террористов в Эрбиле.
Your Comment