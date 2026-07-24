Уничтожение нескольких истребителей, разведывательного аэростата и американской системы ПВО Patriot

По сообщению информационного агентства «Абна», управление по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции в заявлении № 51 операции «Наср-2» объявило: резиденция американских военнослужащих и несколько истребителей в Иордании, система ПВО Patriot, разведывательный аэростат и резиденция американских террористов в Эрбиле были уничтожены.