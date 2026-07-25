The Guardian раскрыл: повышение точности и разрушительной способности ракет Ирана в недавних атаках

По сообщению агентства «Абна», британская газета «The Guardian» раскрыла, что Иран в период обострения напряжённости на Ближнем Востоке смог усилить свою способность наносить удары по американским базам и критически важным объектам в регионе. Это было достигнуто за счёт сочетания технических усовершенствований в ракетной программе, использования спутниковых снимков и применения военных тактик, вдохновлённых опытом России в войне в Украине.

Дэн Саббаг, редактор отдела обороны и безопасности этой газеты, подчеркнул, что недавние атаки Ирана демонстрируют повышение уровня точности и разрушительной мощи; что, в свою очередь, также выявило возможные слабые места в системах противовоздушной обороны США, развёрнутых в регионе.

В этом отчёте, ссылаясь на удар Ирана по «авиабазе Муваффак ас-Салти» в Иордании, говорится, что эта атака была успешной, несмотря на то, что база находилась под защитой передовой американской системы противоракетной обороны, известной как «ТААД» (THAAD). В результате этой атаки трое американских военнослужащих были убиты.

Спутниковые снимки, опубликованные иранскими СМИ, показывают, что ряд объектов этой базы получили повреждения; что побудило Министерство обороны США (Пентагон) провести расследование причин неспособности системы ПРО перехватить эту атаку.