По сообщению агентства «Абна», Джо Кент, бывший директор Национального контртеррористического центра США, критикуя политику Вашингтона в отношении Ирана, опубликовал сообщение в социальной сети X и подчеркнул: Если бы нашей целью было нераспространение, мы бы глупым образом уничтожили наши усилия по его достижению.

Он, ссылаясь на агрессию США и убийство лидера-мученика, подчеркнул: Убив аятоллу (и приведя его к мученической смерти) и напав на Иран, мы показали, что их стратегия — неразвитие ядерного оружия и сохранение способности к обогащению урана — недостаточна для предотвращения агрессии Соединённых Штатов.

Кент добавил: Теперь, если вы замените название Ирана на Северную Корею, мы доказали миру, что единственное, что предотвращает нападение Соединённых Штатов, — это ядерное оружие.