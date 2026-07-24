Reuters сообщает: Попытка Пакистана и Китая возобновить переговоры между Ираном и США

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на Reuters, три пакистанских источника заявили, что Исламабад рассматривает возможность возобновления провалившихся переговоров между Ираном и США о прекращении нынешней войны в рамках усилий, инициированных Китаем.

Эти источники добавили, что переговоры по этому вопросу состоялись во время визита министра внутренних дел Ирана в Исламабад в последние дни.

При этом они подчеркнули, что препятствия на пути любых переговоров с США по-прежнему велики.

Это происходит в то время, как США и администрация Трампа во время показательных переговоров с Ираном совершили военную агрессию против нашей страны и практически показали, что им нельзя доверять.