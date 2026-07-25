Спецдокладчик ООН призвал ввести эмбарго на поставки оружия сионистскому режиму

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на «Анатолию», Франческа Альбанезе, специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях, в субботу охарактеризовала атаки Израиля против палестинских гражданских лиц по всему оккупированному Западному берегу как «массовое убийство» и призвала немедленно ввести эмбарго на поставки оружия и прекратить торговлю с сионистским режимом.

Альбанезе написала в социальной сети X: «Массовое убийство беззащитных гражданских лиц по всему Западному берегу, в то время как Газа находится под огнём».

Альбанезе сказала: «Эмбарго на поставки оружия прямо сейчас — прекратите торговлю прямо сейчас». Она добавила, что такие меры обязательны согласно международному праву.

По данным Министерства здравоохранения Палестины, в пятницу в результате атаки израильских оккупантов и израильских сил на город двое палестинцев стали шахидами.