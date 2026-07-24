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Враждебные действия ЕС и США против Ирана

24 июля 2026 - 20:40
News ID: 1844359
Source: ABNA
Враждебные действия ЕС и США против Ирана

Европейский союз и Министерство финансов США сообщили о введении санкций против нескольких лиц и организаций, связанных с Ираном.

По сообщению информационного агентства «Абна», Кая Каллас, ответственная за внешнюю политику Европейского союза, сегодня, в пятницу, объявила, что ЕС ввёл новые ограничительные меры против пяти иранских судей и одной видной фигуры в сфере кибердеятельности по обвинению в так называемом «нарушении прав человека».
При этом Каллас не объявила имена этих судей.
Министерство финансов США также ввело санкции против четырёх лиц и девяти организаций, связанных с Ираном.
Введение санкций против иранских деятелей со стороны Европы и США под предлогом защиты прав человека не является новым явлением, поскольку эти правительства рассматривают права человека как рычаг для оказания давления на различные страны мира, включая Иран.

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