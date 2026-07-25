Newsweek: Военные варианты США против Ирана сопряжены с большими рисками

По сообщению агентства «Абна», журнал Newsweek сообщил, что Ормузский пролив, как важный водный путь, через который осуществляется значительная часть мировых энергоперевозок, стал стратегическим рычагом давления для Ирана.

Согласно этому отчёту, администрация Трампа имеет в отношении Ирана не более четырёх вариантов, и все они сопряжены с большими затратами и высокими рисками: расширение воздушных ударов по Ирану; при этом прошлые удары показали, что Тегеран не меняет свои позиции, поскольку у него есть рычаги давления на международное судоходство, и он может восстанавливать свои силы.

Второй вариант — эскорт танкеров в регионе, что сталкивается с такими вызовами, как способность США выполнять эту миссию в среде, полной угроз.

Следует отметить, что Трамп ранее уже предлагал такой план и призывал страны мира сопровождать США в этом вопросе, но из-за пренебрежения правительств этим планом ввиду его опасностей проект Трампа провалился.

Третий вариант — проведение ограниченной наземной операции, которая требует большого количества войск и широкой военной поддержки и может привести к высоким человеческим потерям и значительному материальному ущербу. Четвёртый вариант — возвращение к переговорам, что сопряжено с наименьшими затратами.

Это при том, что агрессивные действия США против Ирана были совершены в разгар переговоров и показали, что Вашингтону нельзя доверять.