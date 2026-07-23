Заявление Трампа: конфликт с Ираном «ограниченный» / Нам не нужны проливы!

По сообщению агентства «Мехр» со ссылкой на телеканал «Россия аль-Яум», Дональд Трамп, президент США, в заявлениях касательно агрессии своей страны против Ирана заявил: я называю это «ограниченным конфликтом», потому что мы [в настоящее время] вступили лишь в ограниченный конфликт с Ираном.

Он также заявил, что Иран находится под давлением атак, и это вызвало у него желание достичь соглашения, но, по его словам, «Тегеран пока не готов к этому соглашению».

Заявление Трампа делается в то время, как именно США неоднократно покидали стол переговоров и предпочитали агрессию против Ирана дипломатическому пути.

Трамп далее заявил, что Иран скоро будет готов к достижению соглашения.

Президент США также заявил, что его страна не нуждается в проливах, включая Ормузский пролив, но предпримет действия, которые сочтёт необходимыми.

Он вновь заявил, что Вашингтон не позволит Ирану получить ядерное оружие.

Заявление Трампа об Ормузском проливе делается в то время, когда этот пролив оказывает на Трампа большое давление как на внутреннем, так и на международном уровне.