Предупреждение штаба «Хатем»: ни одной капли нефти не будет экспортировано

По сообщению агентства «Абна», Центральный штаб «Хатем аль-Анбия» предупредил: в случае реализации американских угроз вооружённые силы Исламской Республики Иран не позволят экспортировать ни одной капли нефти, а нефтяная, газовая, электроэнергетическая и экономическая инфраструктура региона станут целями.

Полный текст сообщения:

Президент США вновь пригрозил Ирану нанесением ударов по инфраструктуре страны.

Вслед за вчерашним предупреждением заявляется, что Ормузский пролив по-прежнему закрыт, и если какое-либо судно должно пройти через пролив, оно может это сделать только по установленному маршруту и в соответствии с ранее объявленными правилами.

В случае реализации американских угроз вооружённые силы Исламской Республики Иран не позволят экспортировать ни одной капли нефти, а нефтяная, газовая, электроэнергетическая и экономическая инфраструктура региона станут целями.

Многократные угрозы США не приведут ни к чему, кроме расширения войны в регионе и даже за его пределами.