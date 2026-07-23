Предупреждение штаба «Хатем»: ни одной капли нефти не будет экспортировано

По сообщению агентства «Абна», Центральный штаб «Хатем аль-Анбия» предупредил: в случае реализации американских угроз вооружённые силы Исламской Республики Иран не позволят экспортировать ни одной капли нефти, а нефтяная, газовая, электроэнергетическая и экономическая инфраструктура региона станут целями.
Полный текст сообщения:
Президент США вновь пригрозил Ирану нанесением ударов по инфраструктуре страны.
Вслед за вчерашним предупреждением заявляется, что Ормузский пролив по-прежнему закрыт, и если какое-либо судно должно пройти через пролив, оно может это сделать только по установленному маршруту и в соответствии с ранее объявленными правилами.
В случае реализации американских угроз вооружённые силы Исламской Республики Иран не позволят экспортировать ни одной капли нефти, а нефтяная, газовая, электроэнергетическая и экономическая инфраструктура региона станут целями.
Многократные угрозы США не приведут ни к чему, кроме расширения войны в регионе и даже за его пределами.
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