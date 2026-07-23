Отказ 9 судов от прохода через Баб-эль-Мандеб после блокады портов Саудовской Аравии

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на телеканал «Аль-Масира», агентство France-Presse (AFP) сообщило, что после объявления блокады портов Саудовской Аравии как минимум 9 судов отказались от прохода через Баб-эль-Мандебский пролив, и среди них — суда, перевозящие нефть из порта Янбу.

Кроме того, агентство France-Presse со ссылкой на Международную палату судоходства сообщило, что суда получили предупреждения от йеменцев о том, что если они не подчинятся приказу вооружённых сил, то станут целями для атак.

Йеменские «Ансарулла» в прошлый понедельник объявили о запрете судоходства для Саудовской Аравии, что может открыть новый фронт в этой войне. «Ансарулла» в сообщении судоходным компаниям пригрозили атаковать любое судно, которое попытается загружать или разгружать саудовскую нефть.