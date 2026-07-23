Пезешкиан: ни один фактор не сможет разрушить связи между Ираном и Ираком

По сообщению агентства «Абна», Масуд Пезешкиан на церемонии вручения верительных грамот новому послу Ирака в Тегеране «Ясиру Абд аз-Захре аль-Хаджаджу» пожелал ему успехов в его миссии, подчеркнул глубину отношений между Исламской Республикой Иран и Ираком и сказал: отношения двух стран выходят за рамки обычных отношений между соседями, они основаны на глубоких исторических, культурных, религиозных и цивилизационных узах, а народы Ирана и Ирака имеют общую судьбу, общие интересы и общие идеалы — связь, которую ни один фактор и ни одна граница не смогут разорвать.

Президент, указав на обширные возможности региона и исламского мира, заявил: наш регион обладает редкими человеческими, природными и экономическими ресурсами, и если страны региона, особенно исламские государства, расширят своё сотрудничество и синергию в рамках общих интересов, они смогут создать будущее, основанное на мире, безопасности, благосостоянии, прогрессе и устойчивом развитии для своих народов.

Пезешкиан, подчеркнув необходимость углубления регионального сотрудничества, добавил: Исламская Республика Иран подчёркивает важность развития и расширения взаимодействия с Ираком и другими странами региона в экономической, торговой, научной, технологической, культурной, политической и народной сферах и считает, что укрепление этого сотрудничества может стать успешной моделью региональной интеграции и взаимодействия между исламскими странами.

Президент также, упомянув величественную и историческую церемонию похорон убитого лидера Ирана в Ираке, назвал это широкое и беспрецедентное народное присутствие ярким проявлением глубоких эмоциональных, идейных и культурных связей двух народов и сказал: эта солидарность и поддержка были невообразимы для многих наблюдателей и иностранных держав и показали, что социальный капитал между народами Ирана и Ирака является бесценным достоянием для развития двусторонних отношений и укрепления региональной интеграции. Мы надеемся продолжить путь и идеалы этого великого мученика в направлении укрепления единства, развития сотрудничества и построения могущественного, безопасного и прогрессивного региона.

Президент, говоря об ответственности нового посла Ирака в развитии двусторонних отношений, заявил: ожидается, что в период вашей миссии привилегированные отношения между Исламской Республикой Иран и Ираком во всех сферах будут ещё больше углублены и откроются новые горизонты для сотрудничества и взаимодействия между двумя странами.