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Атака на два саудовских танкера / Яхья Сари: ответим в глубине территории Саудовской Аравии

23 июля 2026 - 08:25
News ID: 1843854
Source: ABNA
Атака на два саудовских танкера / Яхья Сари: ответим в глубине территории Саудовской Аравии

Вооружённые силы Йемена объявили, что в ходе военной операции поразили два саудовских танкера в Красном море.

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на телеканал «Аль-Масира», Яхья Сари, официальный представитель вооружённых сил Йемена, заявил, что в ходе военной операции два саудовских танкера — «ENCELIA» и «LAYLA» — были атакованы в Красном море.

В заявлении вооружённых сил Йемена указано, что эти два танкера были поражены в результате нарушения решения о запрете судоходства в Красном море.

Представитель вооружённых сил Йемена также сообщил, что операция была проведена с использованием нескольких баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотников, а точное попадание в цели привело к возникновению пожаров на обоих танкерах.

В продолжении заявления отмечается, что в ходе этой операции около 10 судов были вынуждены отступить и вернуться назад.

Представитель вооружённых сил Йемена также подчеркнул, что морские операции против Саудовской Аравии будут продолжаться с целью реализации уравнения «блокада против блокады».

В заключение Сари предупредил, что любые действия или атаки со стороны Саудовской Аравии против Йемена будут встречены масштабной операцией в глубине территории Саудовской Аравии.

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