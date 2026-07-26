Посол США в ООН: Трамп ищет дипломатический вариант с Ираном!

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», Майк Уолтц, посол США в Организации Объединённых Наций, сегодня, в воскресенье, в своём выступлении вновь повторил пустые заявления американских чиновников о «дипломатическом варианте с Ираном»!

Посол США в ООН заявил, что Дональд Трамп дал шанс дипломатии с Ираном!

Майк Уолтц затем добавил: Трамп даёт переговорам с Ираном некоторое время!

Отвечая на вопрос о том, могут ли американцы ожидать завершения войны Трампа против Ирана до конца года, этот американский чиновник заявил: я не намерен устанавливать какие-либо временные рамки. Президент держит все варианты на столе. Он рассматривает экономические, дипломатические и военные варианты в отношении Ирана для достижения весьма стратегической цели. Трамп сосредоточен на этом!

Пытаясь продемонстрировать некую разобщённость внутри иранских институтов с целью политической и медийной эксплуатации, он выдвинул абсурдное утверждение: то, что президент делает сейчас, и что мы всегда наблюдали, — это предоставление переговорному процессу времени и возможности. Переговоры продолжаются и ведутся на всех уровнях. Однако то, что мы постоянно наблюдаем, — это наличие разногласий внутри иранского правительства; своего рода внутренняя борьба! Одни следуют указаниям руководства, тогда как другие хотят пойти иным путём. Это положение делает достижение разумного решения с дипломатической точки зрения крайне трудным и сложным!