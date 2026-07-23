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Спикер парламента Ливана: мы ждём практического отвода Израиля из Ливана

23 июля 2026 - 08:26
News ID: 1843856
Source: ABNA
Спикер парламента Ливана: мы ждём практического отвода Израиля из Ливана

Спикер парламента Ливана заявил, что ожидает выяснения результатов двусторонних встреч в Вашингтоне и степени соблюдения выполнения отвода израильских сил из Южного Ливана.

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на телеканал «Россия аль-Яум», Набих Берри, председатель парламента Ливана, объявил, что ожидает прояснения деталей двусторонних встреч, состоявшихся в Вашингтоне, и степени приверженности сторон выполнению отвода израильских сил из Южного Ливана.

Берри также, отвечая на заявления президента США Дональда Трампа о возможном вмешательстве режима Джулани в Ливане, сказал: я не обеспокоен этим, поскольку нет никаких признаков со стороны Сирии или Ливана о наличии намерения вмешательства или создания напряжённости.

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