Спикер парламента Ливана: мы ждём практического отвода Израиля из Ливана

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на телеканал «Россия аль-Яум», Набих Берри, председатель парламента Ливана, объявил, что ожидает прояснения деталей двусторонних встреч, состоявшихся в Вашингтоне, и степени приверженности сторон выполнению отвода израильских сил из Южного Ливана.

Берри также, отвечая на заявления президента США Дональда Трампа о возможном вмешательстве режима Джулани в Ливане, сказал: я не обеспокоен этим, поскольку нет никаких признаков со стороны Сирии или Ливана о наличии намерения вмешательства или создания напряжённости.