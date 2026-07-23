Командующий Мосави: если ударите по инфраструктуре — отключение электроэнергии у вас гарантировано

По сообщению агентства «Абна», генерал Сейед Маджид Мосави, командующий Воздушно-космическими силами КСИР, опубликовал короткое сообщение в одной из социальных сетей, в котором сказал: если наши мосты и электростанции будут подвергнуты агрессии, отключение электроэнергии у союзников и хозяев детоубийц — гарантировано.
23 июля 2026 - 08:22
News ID: 1843849
Source: ABNA
Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции заявил: если будут атакованы наши мосты и электростанции, отключение электроэнергии у союзников и хозяев детоубийц будет неизбежным.
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