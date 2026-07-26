Сентком заявил об изменении курса 12 торговых судов

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира», Центральное командование террористической армии США (СЕНТКОМ) сегодня, в воскресенье, опубликовало заявление, в котором утверждает, что на данный момент изменило курс 12 торговых судов в рамках так называемого «морского blockade».

Это террористическое образование в продолжение своих заявлений, направленных на поднятие боевого духа своих военных перед иранскими оборонительными силами, заявило: наша морская блокада против Ирана продолжает действовать. По 25 июля (вчера, суббота) мы отклонили 12 торговых судов, пытавшихся нарушить блокаду, и вывели из строя 2 судна, отказавшихся её соблюдать. Сегодня мы также досмотрели танкер «Чармнар» в Аравийском море до возобновления его рейса!

Упомянутое террористическое образование ранее также выдвигало аналогичные заявления.