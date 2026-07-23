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Арагичи: наша оборонительная доктрина ясна; око за око

23 июля 2026 - 08:23
News ID: 1843850
Source: ABNA
Арагичи: наша оборонительная доктрина ясна; око за око

Министр иностранных дел нашей страны в ответ на недавние заявления президента США опубликовал пост, в котором заявил: наша оборонительная доктрина ясна — око за око. Любая агрессия встретит мощный ответ.

По сообщению агентства «Абна», Сейед Аббас Арагичи, министр иностранных дел нашей страны, в ответ на недавние риторические выпады президента США Дональда Трампа опубликовал пост в одной из социальных сетей, в котором сказал: наша оборонительная доктрина ясна: око за око.

Он добавил: любая агрессия против Ирана, включая агрессию против нашей инфраструктуры, встретит решительный, мощный и определяющий ответ.

Арагичи подчеркнул: любая сторона, которая каким-либо образом участвует в такой агрессии или поддерживает её, будет рассматриваться как законная цель.

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