По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на «Раи аль-Яум», 12-й канал израильского телевидения (режима сионистов) написал, что Тель-Авив впал в отчаяние и разочарование в связи с развитием войны Америки против Исламской Республики Иран. Это разочарование имеет две основные причины: первая — американские атаки из-за недостаточной интенсивности не смогли заставить Иран капитулировать; вторая — Тель-Авив отстранён от процесса принятия решений в этой области.

В этой связи военный аналитик газеты «Маарив» со ссылкой на осведомлённые источники в сфере безопасности заявляет: «Этот раунд конфликтов с каждым днём всё больше напоминает "медийный обман", в котором реальных стратегических планов крайне мало».

Этот сионистский аналитик, отметив увеличение числа атак армии США на Иран за последние две недели, написал, что, тем не менее, иранцам удалось переломить ситуацию в свою пользу, и теперь они стали определяющим фактором в мировой экономике. Иран закрыл Ормузский пролив и при помощи прокси-сил в Йемене готовится также к закрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Американцы же ведут запоздалую оборонительную борьбу в южных и западных районах Ирана.

Сионисты полагают, что, несмотря на такой объём атак, эти действия не приведут к смене режима в Иране, остановке ядерной программы и открытию Ормузского пролива.

По данным источников в Тель-Авиве, американцам необходима своего рода военная демонстрация и имитация широкомасштабного удара в надежде, что это зрелище возымеет эффект и изменит ситуацию в противостоянии с Ираном. Однако при отсутствии плана войны и отсутствии наземных сил для проникновения в центры ядерной программы или входа в район Ормуза для наземного контроля и предотвращения морской блокады, не похоже, что американцы готовы к масштабным и мощным действиям для нанесения удара по Ирану.