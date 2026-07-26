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Критика Набиха Берри в адрес продолжения израильской агрессии, несмотря на подписание соглашения

26 июля 2026 - 19:54
News ID: 1845356
Source: ABNA
Критика Набиха Берри в адрес продолжения израильской агрессии, несмотря на подписание соглашения

Председатель парламента Ливана выразил свой пессимизм относительно возможности результативности позорного соглашения, подписанного между прозападным правительством Бейрута и сионистским режимом.

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Манар», Набих Берри, председатель парламента Ливана, подчеркнул, что происходящее в районе Западной Зутар является доказательством продолжения нынешней сложной ситуации.

Он добавил: в то время как израильская агрессия продолжается, жители этого района несколько дней ждали, чтобы временно войти в свои сёла.

Берри заявил: в условиях продолжающихся нарушений перемирия и израильской агрессии, сколько времени потребуется для полного вывода сионистов с ливанской территории и возвращения жителей юга страны в свои дома?

Следует отметить, что упомянутое соглашение не только не остановило агрессию сионистского режима против Ливана, но и укрепляет и закрепляет оккупационную позицию этого режима на ливанской территории.

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