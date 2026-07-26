Ухудшение положения больных в Йемене из-за агрессии Саудовской Аравии

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Масира», Абдулла аш-Шариф, заместитель председателя Высшего комитета по лекарственным вопросам Йемена, подчеркнул: из-за агрессии Саудовской Аравии и блокады Йемена мы сталкиваемся с нехваткой более чем 1600 видов лекарств в стране.

Он добавил: более 83 фармацевтических компаний, которые занимались поставкой 1300 видов лекарств в Йемене, оказались в крайне тяжёлых условиях. В ходе саудовско-американских атак на Йемен пострадали 2 завода по производству лекарств.

Аш-Шариф заявил, что эти агрессивные действия нарушили путь ввоза лекарств в Йемен. Цены на покупку лекарств также резко выросли из-за блокады Йемена Саудовской Аравией и закрытия аэропорта Саны. Более 170 тысяч пациентов, страдающих от трудноизлечимых и онкологических заболеваний, пострадали от этой ситуации.