Ложное утверждение Нетаньяху: ядерная программа Ирана должна быть остановлена!

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира», Биньямин Нетаньяху, премьер-министр сионистского режима, в интервью Fox News, не указав на то, что, с одной стороны, этот режим является единственным обладателем ядерного арсенала в регионе без какого-либо контроля со стороны МАГАТЭ, а с другой — ядерная программа Тегерана носит мирный характер, заявил: ядерная программа Ирана должна быть остановлена — будь то посредством соглашения или без него.

Затем премьер-министр сионистского режима, выдвинув вмешательское утверждение, противоречащее международному праву, заявил: война закончится тогда, когда правительство Ирана падёт или будет ослаблено настолько, что осознает необходимость прекращения своей ядерной программы!

Биньямин Нетаньяху, выражая свои пожелания в отношении Ливана, заявил: мы должны воевать с ливанской «Хезболлой», и мы это делаем. Мы определённо не беспокоимся о Генеральной Ассамблее ООН. Я намерен поехать в Нью-Йорк и на эту сессию Генеральной Ассамблеи.