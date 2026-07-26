Никзад: Неразумные действия украинского правительства не останутся без ответа

По сообщению агентства «Абна», Али Никзад, вице-спикер Меджлиса Исламского Совета, в своей предварительной речи на сегодняшнем открытом заседании парламента (в воскресенье, 4 мордада) выразил почтение светлой памяти великого основателя Исламской революции, возвышенной душе мученически погибшего лидера нации, Его Святейшества аятоллы Имама Хаменеи, а также всем мученикам на пути истины и прозорливости — от первых дней ислама до последнего столкновения воинств правды и чистого естества против угнетения и высокомерия, то есть третьей навязанной войны; и добавил: мы вновь с глубочайшим смирением склоняемся перед эпопеей многомиллионных похорон нашего мученически погибшего лидера, проведённых дорогим народом исламского Ирана и верным, правдоищущим народом Ирака, и желаем этому мученику-борцу возвышения степеней и соединения с его благочестивыми предками.

Он назвал важнейшим аспектом этого вопроса отчаяние преступной Америки в том болоте, в котором она увязла, и добавил: мы должны вновь подчеркнуть тот факт, что порядки, действующие в Ормузском проливе, не вернутся к состоянию до войны. Мы также советуем иллюзорному президенту США вытащить вату из ушей и покинуть регион, где уже тысячи лет живём мы и наши предки, пока он не потерпел поражение более тяжёлое, чем предыдущее.

Никзад, критикуя подрывные действия европейских правительств в отношении Ирана, сказал: в последние годы мы терпели подрывные действия европейских государств. Мы предупреждаем эти правительства, особенно новое правительство Англии, а также парламент и правительство Болгарии и правительство Украины, чтобы они не становились игрушкой в руках Америки и воздерживались от авантюр, которые их не касаются.

Он подчеркнул: Исламская Республика Иран всегда будет использовать своё законное право на защиту территориальной целостности, и любой пункт, который станет источником агрессии против нашей страны и нашей земли, непременно станет законной целью наших вооружённых сил, и неразумные действия украинского правительства не останутся без ответа. По милости и обещанию Всевышнего и подтверждённой исторической традиции, победа великого народа Ирана близка.