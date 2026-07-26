Взрыв танкера-нарушителя в Ормузском проливе

По сообщению агентства «Абна», согласно полученной информации, несколько часов назад в Ормузском проливе танкер-нарушитель, покинувший маршрут, установленный Исламской Республикой Иран, взорвался в результате столкновения с морской миной.

Инцидент произошёл после того, как Исламская Республика Иран неоднократно предупреждала, что отклонение судов от объявленного фарватера повлечёт за собой последствия и ответственность для них.

Предварительные проверки показывают, что этот танкер, несмотря на предыдущие предупреждения, отклонился от коридора, определённого Ираном, и оказался в районе вне безопасного судоходного маршрута.

Событие произошло в условиях, когда в последние дни в Ормузском проливе наблюдается усиление активности иностранных флотов и некоторых судов-нарушителей, а Исламская Республика Иран подчеркнула своё суверенное право на этот стратегический водный путь.