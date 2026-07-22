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Родригес: блокада США — это реальная угроза, а не Куба

22 июля 2026 - 08:22
News ID: 1843369
Source: ABNA
Родригес: блокада США — это реальная угроза, а не Куба

Министр иностранных дел Кубы в опубликованном заявлении подчеркнул: блокада США — это реальная угроза, а не Куба.

По сообщению информационного агентства «Абна», Бруно Родригес, министр иностранных дел Кубы, в сообщении в социальной сети X написал: пространное и клеветническое заявление, которое Госдепартамент США опубликовал о Гаване, было составлено с целью запугать американскую общественность якобы существующей угрозой со стороны страны, которая будто бы угрожает крупнейшей ядерной державе мира.

Министр иностранных дел Кубы добавил: это странный шаг, в котором ложные вымышленные элементы смешаны с сенсационностью. Этот текст составлен правительством, которое само является виновником насильственных и террористических действий; действий, которые привели к гибели 3478 человек и нанесли увечья 2099 гражданам Кубы.

Бруно Родригес добавил: солидарность с теми, кто борется за справедливость и против угнетения и преступлений, не является угрозой. Куба не является угрозой. Угрозой является именно блокада.

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