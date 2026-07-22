Новая угроза Трампа в адрес ядерных объектов Ирана

По сообщению информационного агентства «Абна», Дональд Трамп, президент США, заявил, что любой ядерный объект, который Иран попытается вновь активировать, снова станет целью удара.

Пит Хегсет, министр обороны США, также объявил, что санкции Вашингтона против Ирана продолжатся, давление на Тегеран усиливается и существует вероятность его дальнейшей эскалации.

В ответ Масуд Пезешкиан, президент нашей страны, подчеркнув приверженность Ирана своим законным правам в любых переговорах с США, заявил, что Иран продолжит свой путь под руководством верховного лидера революции.