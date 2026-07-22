Амир Экраминия: мы не позволим врагу даже первоначального присутствия на наших островах

По сообщению информационного агентства «Абна», бригадный генерал Мохаммад Реза Экраминия, официальный представитель армии нашей страны, в интервью радио «Гофтогу» в связи с всесторонней готовностью армии и вооружённых сил к угрозам заявил: мы разгадали руку врага! У нас есть сценарии для каждого из этих районов заранее, и мы многократно отрабатывали их на учениях. Любой агрессор, который войдёт в эти районы, будет немедленно уничтожен на месте мощным огнём.

Он, указав на важность текущего момента, заявил: мы находимся в очень чувствительный и исторический период и уверены, что действия иранской нации, вооружённых сил, армии и Корпуса стражей исламской революции будут таковы, что обеспечат и определят могущественную позицию Исламской Республики Иран на десятилетия вперёд в регионе и мире.

Официальный представитель армии, отметив, что страна вовлечена в нежеланную и несправедливую войну со стороны американского врага, сказал: их предлогом для этого нападения названо утверждение о попытках Ирана добиться ядерного оружия; тогда как мы неоднократно и чётко заявляли, что никогда не стремились к ядерным вооружениям.

Бригадный генерал Экраминия добавил: враги всегда, исходя из особенностей разных стран, выдвигают такие предлоги, как контрабанда наркотиков или развитие ядерных вооружений, в качестве своих заявленных политик, чтобы таким образом создать основу для военного нападения, оказания давления, угроз и санкций и поставить страну-цель в положение слабости и военных условий.

Он, указав на недавние события в регионе и неудачи Вашингтона в продвижении своей политики, подчеркнул: стратегическая оценка американцев относительно положения Исламской Республики Иран оказалась ошибочной. Увидев такие события, как операция «Буря Аль-Аксы», удары, нанесённые по ХАМАС и «Хезболле», а также падение режима Асада в Сирии, они ошибочно предположили, что Иран оказался в слабой позиции, и именно поэтому навязали нам эту войну.