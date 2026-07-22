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Согласие премьер-министра Великобритании на продолжение сотрудничества с США в агрессии против Ирана

22 июля 2026 - 08:22
News ID: 1843368
Source: ABNA
Согласие премьер-министра Великобритании на продолжение сотрудничества с США в агрессии против Ирана

Bloomberg сообщил, что новый премьер-министр Великобритании согласился на продолжение использования США военных баз этой страны для агрессии против Ирана.

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на Bloomberg, «Энди Бёрнхэм», новый премьер-министр Великобритании, согласился на продолжение использования США военных баз этой страны для того, что Лондон называет «оборонительными ударами» против Ирана.

Лондон в период премьерства «Кира Стармера» также сохранял военное и разведывательное сотрудничество с Вашингтоном; вопрос, который вызвал критику со стороны некоторых партий и политических групп Великобритании из-за вероятности вовлечения страны в региональные конфликты.

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