Попытки США отложить публикацию спутниковых снимков Ормузского пролива

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на RT, Европейский союз в вызывающем размышления шаге, который противоречит политике свободного потока информации, согласился с требованием США отсрочить публикацию спутниковых снимков «Коперник» в районе Персидского залива и Ормузского пролива на 24 часа.
Согласно этому отчёту, спутниковые снимки «Коперник» охватывают район Персидского залива, включая Оманский залив и судоходные линии, ведущие к Ормузскому проливу.
Это требование США направлено на цензурирование снимков разрушений, оставшихся в результате ракетных и беспилотных ударов Ирана в регионе.
Это решение было принято одновременно с ужесточением аналогичных ограничений частными космическими и навигационными компаниями на публикацию снимков региона на фоне эскалации военной напряжённости, связанной с Ираном и Ормузским проливом.
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