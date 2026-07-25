По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на RT, Европейский союз в вызывающем размышления шаге, который противоречит политике свободного потока информации, согласился с требованием США отсрочить публикацию спутниковых снимков «Коперник» в районе Персидского залива и Ормузского пролива на 24 часа.

Согласно этому отчёту, спутниковые снимки «Коперник» охватывают район Персидского залива, включая Оманский залив и судоходные линии, ведущие к Ормузскому проливу.

Это требование США направлено на цензурирование снимков разрушений, оставшихся в результате ракетных и беспилотных ударов Ирана в регионе.

Это решение было принято одновременно с ужесточением аналогичных ограничений частными космическими и навигационными компаниями на публикацию снимков региона на фоне эскалации военной напряжённости, связанной с Ираном и Ормузским проливом.