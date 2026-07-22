Аль-Хайя обратился к оккупантам: мы являемся обладателями дела Палестины

По сообщению информационного агентства «Абна», Халиль аль-Хайя, новый глава политического бюро движения ХАМАС, в коротком послании пригрозил оккупантам.

Он добавил: мы говорим оккупантам, что мы являемся обладателями дела Палестины.

Глава политического бюро ХАМАС, обращаясь к сионистам, сказал: ни убийство наших детей, ни мученическая гибель наших лидеров и командиров не запугают нас и не заставят нас испытать страх.

Аль-Хайя в беседе с лидерами палестинских групп: достижение национального единства является главным приоритетом ХАМАС

С другой стороны, ряд лидеров палестинских групп сопротивления в отдельных телефонных разговорах поздравили Халиля аль-Хайю с его избранием на пост главы политического бюро Исламского движения сопротивления ХАМАС и с доверием, которое члены этого движения оказали ему.

В этом контексте Халиль аль-Хайя провёл телефонные переговоры с Джамилем Мазхаром, заместителем генерального секретаря Народного фронта освобождения Палестины; Мухаммедом Дахланом, главой движения «Демократическая реформа» в составе ФАТХ; Бассамом ас-Салихи, генеральным секретарём Народной партии Палестины; и Джабрилем ар-Раджубом, членом Центрального комитета движения ФАТХ.

В этих разговорах аль-Хайя подчеркнул, что достижение единства палестинского народа находится на вершине приоритетов, к достижению которых он и руководство ХАМАС будут стремиться на предстоящем этапе.