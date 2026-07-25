Поддержка иракского сопротивления стратегии йеменцев по закрытию Баб-эль-Мандебского пролива

По сообщению агентства «Абна», Абу аль-Ала аль-Валаи, генеральный секретарь иракских батальонов «Сейед аш-Шухада», в своём твите заявил, что философия сдерживания не сводится только к ядерному оружию; но Бог даровал народам региона географическое положение, которое даёт им уникальное влияние на основные артерии мировой торговли.

Он продолжил, что если все пути жизни будут закрыты для йеменского народа, они имеют право закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, чтобы мир услышал, что йеменский народ не умрёт в молчании.

Аль-Валаи, обращаясь к саудовским агрессорам, сказал: прекратите блокаду Йемена, чтобы пролив остался для вас открытым. Если вы усилите давление на Йемен, путь через этот пролив также станет для вас уже.