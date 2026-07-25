По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Маядин», Мухаммад Абдус-Салам, глава делегации переговорщиков из Саны, подчеркнул: агрессия против аэропорта Саны напомнила тем, кто забыл, что Саудовская Аравия настаивает на закрытии этого аэропорта. Эр-Рияд, издавая заявления, заявляет, что его цель — защита суверенитета Йемена.

Он добавил: насколько поведение Саудовской Аравии во всех сферах, включая ложь, злобу и агрессию, похоже на Израиль. Сокрытие за несправедливыми заявлениями ООН, которые издаются на основе нефтяных отношений с Саудовской Аравией, не может скрыть реальность несправедливой блокады Йемена. Саудовская Аравия стоит за этой несправедливой блокадой; страна-агрессор, которая развязала 8-летнюю войну против Йемена и в конечном итоге потерпела поражение, теперь пытается восполнить утраты.

Абдус-Салам заявил: то, на что Саудовская Аравия должна обратить внимание на этом этапе, — это то, что из-за просчёта она превратилась в явного врага Йемена. Упорство Саудовской Аравии на упрямстве и отказе признать истину будет иметь серьёзные последствия для этой страны, её безопасности и экономики. Морская блокада — это первый шаг в битве «блокада против блокады», и наш народ получит свои права.