Яхья Сари: Мы провели две сокрушительные операции; блокада продолжается

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Масира», Яхья Сари, официальный представитель вооружённых сил Йемена, сказал: в новом агрессивном акте против нашего народа и нарушении суверенитета Йемена саудовский враг прошлой ночью совершил преступную атаку на город и порт Ходейда и остров Камаран, что нанесло материальный и моральный ущерб.

Он добавил: наша противовоздушная оборона после нарушения нашего воздушного пространства вступила в столкновение с группой вражеских самолётов и предотвратила совершение ими дальнейших преступлений против нашего народа.

Яхья Сари подчеркнул: мы провели две важные военные операции, в ходе первой из которых объекты компании «Арамко» в Джизане были поражены десятками баллистических ракет и беспилотников. В ходе второй операции чувствительные цели, связанные с «Арамко», в Янбу были поражены несколькими ракетами и беспилотниками. Обе операции были успешными, и врагу были нанесены точные и прямые удары.

Официальный представитель вооружённых сил Йемена заявил: продолжение эскалации показывает степень упорства саудовского врага в продолжении блокады нашего народа и нарушении суверенитета нашей страны, и это неприемлемо, и наш свободный, верующий и борющийся народ ответит на это мощно и сокрушительно.

Он добавил: мы привержены выполнению нашего долга в благородной и ответственной защите нашей страны и нашего народа, и преступный враг не встретит с нашей стороны ничего, кроме сопротивления и противостояния.