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Происшествие с танкером и военными силами в Оманском заливе

25 июля 2026 - 16:37
News ID: 1844804
Source: ABNA
Происшествие с танкером и военными силами в Оманском заливе

Британское управление морских торговых операций сообщило о происшествии в Оманском заливе.

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», Британское управление морских торговых операций объявило, что зарегистрировано сообщение о происшествии с танкером и военными силами в Оманском заливе.

Согласно этому отчёту, указанное происшествие произошло в прошлую пятницу в Оманском заливе.

Следует отметить, что агрессивные действия США против Ирана вызывают небезопасность и нестабильность в регионе. Кроме того, движение судов в Ормузском проливе нарушено, и Исламская Республика Иран неоднократно подчёркивала, что суда должны следовать по установленному маршруту в этом проливе.

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