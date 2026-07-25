Происшествие с танкером и военными силами в Оманском заливе

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», Британское управление морских торговых операций объявило, что зарегистрировано сообщение о происшествии с танкером и военными силами в Оманском заливе.

Согласно этому отчёту, указанное происшествие произошло в прошлую пятницу в Оманском заливе.

Следует отметить, что агрессивные действия США против Ирана вызывают небезопасность и нестабильность в регионе. Кроме того, движение судов в Ормузском проливе нарушено, и Исламская Республика Иран неоднократно подчёркивала, что суда должны следовать по установленному маршруту в этом проливе.