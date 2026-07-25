Зулькадар: Прицельные удары наших бойцов продолжаются до полного подчинения врага

По сообщению агентства «Абна», Мухаммад Бакир Зулькадар, секретарь Высшего совета национальной безопасности, в своём послании подчеркнул: каждый столб дыма в регионе означает поражение военного, разведывательного или финансового объекта США.

Он добавил: непрерывные и прицельные удары наших бойцов — это бичи гнева восставшего иранского народа, которые обрушиваются на плечи системы господства и будут продолжаться до полного подчинения врага и отмщения за кровь беззащитных детей Минаба, Ламерда и других, по воле Всевышнего.