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Зулькадар: Прицельные удары наших бойцов продолжаются до полного подчинения врага

25 июля 2026 - 16:36
News ID: 1844801
Source: ABNA
Зулькадар: Прицельные удары наших бойцов продолжаются до полного подчинения врага

Секретарь Высшего совета национальной безопасности заявил: непрерывные и прицельные удары наших бойцов будут продолжаться до полного подчинения врага и отмщения за кровь беззащитных детей Минаба, Ламерда и других городов.

По сообщению агентства «Абна», Мухаммад Бакир Зулькадар, секретарь Высшего совета национальной безопасности, в своём послании подчеркнул: каждый столб дыма в регионе означает поражение военного, разведывательного или финансового объекта США.

Он добавил: непрерывные и прицельные удары наших бойцов — это бичи гнева восставшего иранского народа, которые обрушиваются на плечи системы господства и будут продолжаться до полного подчинения врага и отмщения за кровь беззащитных детей Минаба, Ламерда и других, по воле Всевышнего.

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