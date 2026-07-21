«Хезболла» поздравила с избранием Аль-Хайи главой политического бюро ХАМАС

По сообщению агентства Абна со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин», ливанская «Хезболла» опубликовала заявление, в котором поздравила с избранием Халиля аль-Хайи на пост главы политического бюро ХАМАС и преемника убитого Яхьи ас-Синвара.

В заявлении говорится, что «Хезболла» поздравляет движение ХАМАС и Халиля аль-Хайю с этим избранием.

«Хезболла» также подчеркнула, что палестинское сопротивление продолжит придерживаться своих позиций и будет защищать права палестинского народа вплоть до освобождения родины и святынь Палестины.

Исламское движение сопротивления ХАМАС объявило, что аль-Хайя избран новым главой политического бюро движения и преемником убитого Синвара.

Одной из важнейших политических особенностей аль-Хайи является его поддержка развития отношений ХАМАС с Исламской Республикой Иран и ливанской «Хезболлой».