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«Хезболла» поздравила с избранием Аль-Хайи главой политического бюро ХАМАС

21 июля 2026 - 08:00
News ID: 1842849
Source: ABNA
«Хезболла» поздравила с избранием Аль-Хайи главой политического бюро ХАМАС

Ливанская «Хезболла» выпустила заявление, поздравив с избранием нового главы политического бюро движения ХАМАС.

По сообщению агентства Абна со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин», ливанская «Хезболла» опубликовала заявление, в котором поздравила с избранием Халиля аль-Хайи на пост главы политического бюро ХАМАС и преемника убитого Яхьи ас-Синвара.

В заявлении говорится, что «Хезболла» поздравляет движение ХАМАС и Халиля аль-Хайю с этим избранием.

«Хезболла» также подчеркнула, что палестинское сопротивление продолжит придерживаться своих позиций и будет защищать права палестинского народа вплоть до освобождения родины и святынь Палестины.

Исламское движение сопротивления ХАМАС объявило, что аль-Хайя избран новым главой политического бюро движения и преемником убитого Синвара.

Одной из важнейших политических особенностей аль-Хайи является его поддержка развития отношений ХАМАС с Исламской Республикой Иран и ливанской «Хезболлой».

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