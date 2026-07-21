По сообщению агентства Абна, отдел по связям с общественностью КСИР в заявлении объявил: два танкера-нарушителя, намеревавшиеся пройти по небезопасному маршруту к югу от Ормузского пролива, в результате взрыва получили обширное возгорание и остановились.

Текст заявления следующий:

Во имя Аллаха, сокрушающего тиранов.

Верующий и стойкий народ исламского Ирана! Взывая к помощи Всевышнего и вдохновляясь вами, проницательными и твёрдыми людьми, моряки Военно-морских сил КСИР продолжают свою миссию по контролю над Ормузским проливом.

Несколько часов назад два танкера-нарушителя, которые, обманувшись американской армией-детоубийцей, намеревались пройти по опасному маршруту к югу от Ормузского пролива, в результате взрыва получили обширное возгорание и остановились. Спасательные подразделения выводят экипажи этих судов из района.

Военно-морские силы КСИР вновь предупреждают судоходные компании: заботьтесь о безопасности своих экипажей и судов, не доверяйте ложной информации американской армии и избегайте загрязнённых и опасных маршрутов.

Очевидно, что пока продолжаются провокации Америки в регионе, Ормузский пролив закрыт, и ни одной капли нефти, газа и ни одного мешка химических удобрений из региона экспортировано не будет.

Начата карательная операция против американских агрессивных баз за морские нарушения, и отчёт о ней будет доведён до вашего сведения.