Радиолокационная зачистка региона в продолжение «чёрной ночи» американских систем и радаров.

По сообщению агентства Абна, отдел по связям с общественностью КСИР в заявлении объявил о радиолокационной зачистке региона в продолжение «чёрной ночи» американских систем и радаров.

Текст заявления КСИР следующий:

Благородный и достойный народ исламского Ирана! По вашим добрым молитвам во время церемоний в память о страданиях имама Хусейна (мир ему), гордые сыны могущественного Ирана нанесли сокрушительные удары обессилевшему врагу и, продолжая «чёрную ночь» для радаров и систем ПВО США в регионе, поразили и уничтожили на базе Ахмад аль-Джабер в Кувейте один радар раннего предупреждения, одну систему радарного противоракетного обнаружения, один радар FPS117, одну систему ПВО Patriot и систему спутниковой связи, относящуюся к противовоздушной обороне, принадлежащие детоубийственной американской армии.

После этой радиолокационной зачистки враг должен быть готов к более решительным и сокрушительным атакам волн беспилотников и ракет.