По сообщению агентства Абна со ссылкой на канал «Аль-Джазира», представитель Пентагона признал, что с 7 июля 2026 года около 100 военнослужащих США получили ранения различной степени тяжести.

Этот представитель Пентагона, утверждая, что «96 процентов раненых вернулись к выполнению своих обязанностей», признал: большинство травм были вызваны лёгкими сотрясениями мозга.

Между тем, агентство Associated Press ранее признало, что число американских военных, погибших в войне с Ираном, возросло до 17 человек.

Министерство обороны США ранее также объявило, что число раненых среди американских военнослужащих в результате агрессии против Ирана с прошлого года увеличилось до 427 человек.

Ранее Центральное командование террористической армии США также признало, что после ударов Ирана по базе «Муваффак ас-Султи» в Иордании двое американских военных были убиты и один пропал без вести.