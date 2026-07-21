Иравани: Мы осуждаем атаку США на ядерный объект Дарховина

По сообщению агентства Абна, Амир Саид Иравани, посол и постоянный представитель Ирана при ООН, в понедельник по местному времени в своем письме Антониу Гутерришу, Генеральному секретарю ООН, и председателю Совета Безопасности заявил: международное сообщество неоднократно подчеркивало, что вооруженные атаки против мирных ядерных объектов или угрозы таких атак ни при каких обстоятельствах недопустимы.

Он подчеркнул: Исламская Республика Иран просит Генерального секретаря ООН и Совет Безопасности без промедления, без дискриминации и двойных стандартов выполнить свои обязанности в соответствии с Уставом ООН и четко осудить вооруженную атаку Соединенных Штатов Америки против ядерного объекта Дарховина, находящегося под гарантиями МАГАТЭ.