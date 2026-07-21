«Ансарулла»: избрание Аль-Хайи сорвало планы израильского врага

По сообщению агентства Абна со ссылкой на «Аль-Маядин», политическое бюро йеменского движения «Ансарулла» поздравило с избранием Халиля аль-Хайи на пост главы политического бюро ХАМАС вместо убитого Яхьи ас-Синвара.

В заявлении политического бюро движения «Ансарулла» говорится: избрание аль-Хайи укрепит стойкость и мощь сопротивления, поскольку лидеры сопротивления вышли из боли, страданий и воли палестинского народа.

В продолжении заявления подчёркивается: это решение доказывает, что сопротивление непобедимо и что план израильских оккупантов по его уничтожению провалился.

«Ансарулла» подтвердила неизменную позицию движения в поддержке палестинского народа и его дела и возложила на исламскую умму ответственность за поддержку стойкости, выдержки и сопротивления палестинского народа.