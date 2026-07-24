Галибаф: Сионистский режим — враг номер один исламских стран

По сообщению информационного агентства «Абна», Мохаммад Багер Галибаф, спикер Меджлиса Исламского Совета, встретился и провёл переговоры с Али Фалехом аз-Зейди, премьер-министром Ирака, в Тегеране.

Спикер Меджлиса Исламского Совета, приветствуя премьер-министра Ирака и сопровождающую его делегацию, поблагодарил народ и правительство Ирака за проведение величественной церемонии похорон лидера погибшей революции в иракских городах и добавил: я заранее благодарю народ и правительство Ирака, которые приложили и прилагают все усилия для гостеприимства паломников Арбаина.

Галибаф, подчеркнув историю отношений Тегерана и Багдада, заявил: сотрудничество между Ираном и Ираком очень эффективно для стабильности региона и исламских стран, и Иран и Ирак совместно могут решить многие проблемы региона.

Спикер парламента, отметив, что сионистский режим, несомненно, является врагом всех исламских стран, подчеркнул: сотрудничество Ирана и Ирака в сохранении единства исламских стран против сионистского режима, который является врагом номер один мусульман, безусловно, будет эффективным.