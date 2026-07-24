Арагичи: Иран стал одной из главных тем для обсуждения на мировом уровне

По сообщению информационного агентства «Абна», Сейед Аббас Арагичи, министр иностранных дел нашей страны, на полях саммита глав МИД стран-членов БРИКС заявил: на данный момент состоялись встречи с Пакистаном и Россией, а теперь и со странами, присутствующими в Шанхайской организации сотрудничества, с которыми у нас есть общие позиции. Все эти страны открыто осудили агрессию США, односторонние и незаконные действия этой страны, нарушение международного права и незаконное применение силы, и они стремятся найти решение для противодействия этому курсу.

Он добавил: как я сказал сегодня в своём выступлении, это бедствие, которое, если международное сообщество не осудит его и не примет меры, рано или поздно затронет всех. Это чувство и беспокойство присутствует среди всех этих стран. В ходе проведённых переговоров мы убедились, что существует значительный консенсус и единство по этому вопросу, и состоялся обмен мнениями.

Арагичи подчеркнул: мы также обсудили двусторонние вопросы и региональные изменения. Сейчас тема агрессии США является одним из наиболее обсуждаемых вопросов, и в нынешних условиях Иран стал одной из главных тем для внимания и обсуждения на мировом уровне.