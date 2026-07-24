Телефонный разговор Арагичи с египетским коллегой

По сообщению информационного агентства «Абна», Сейед Аббас Арагичи, министр иностранных дел Исламской Республики Иран, вечером в пятницу 2 августа (по иранскому календарю) в телефонном разговоре с Бадром Абдель Ати, министром иностранных дел Египта, обсудил и обменялся мнениями по последним региональным изменениям, эскалации текущей напряжённости между Ираном и Соединёнными Штатами, а также путям установления мира, стабильности и безопасности в регионе Западной Азии.